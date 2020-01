Erzbischof Jozef de Kesel las Heiligabend die Mitternachtsmesse in Brüssel, in der Kathedrale St. Michael und St. Gudula. Er rief zu mehr Menschlichkeit und Solidarität auf. De Kesel lobte die Arbeit der Armutsorganisationen. Er sprach auch über die Unsicherheit, die heute in unserem Land, in Europa und in der Welt besteht. De Kesel ist besorgt über die Angst, die mit dieserer Unsicherheit einhergeht.