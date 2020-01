Mutter und Tochter von 17 Jahren sterben bei einem schweren Unfall in Bree

In Bree, in der Provinz Limburg, starben 2 Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall. An einer Kreuzung fuhren zwei Autos ineinander. Einer der Fahrer, eine 45jährige Frau, starb sofort, ihre 17jährige Tochter wurde schwer verletzt und starb später an ihren Verletzungen im Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde ebenfalls verletzt.