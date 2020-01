Autoworld präsentiert mit "So British!" Klassiker aus der englischen Automobilgeschichte

Natürlich zeigt „So British!“ klassische englische Autos von Marken wie Jaguar, Rolls Royce, Triumph oder Austin. Natürlich sind in der Brüsseler Autoworld Fahrzeuge, wie ein Jaguar E, ein London-Taxi, ein Mini oder ein Morgan Plus 8 zu sehen. Ohne solche Fahrzeuge, auch wenn diese bei fast jedem Oldtimertreffen irgendwo in Europa auch zu sehen sind, doch zu einem solchen Rahmen, wie ihn die Ausstellung „So British!“ in einer der beiden prächtigen Brüsseler Ausstellungshallen im Jubelpark bietet, gehören sie einfach dazu.

Und, wie in der Autoworld üblich, wird die klassische Oldtimerausstellung auch dieses Mal wieder durch höchst moderne Supercars ergänzt.

