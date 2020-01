Entspannung zwischen Belgien und Kongo? Außenminister Goffin fährt nach Kinshasa

Im November 2017 hatte der damalige belgische Außenminister Didier Reynders (MR) den Kongo besucht. Damals war dort noch Präsident Joseph Kabila im Amt. Kabila hatte Probleme mit einiger diplomatischer Kritik von Seiten der ehemaligen Kolonialmacht Belgien. Jetzt, seit der Amtsübernahme durch den neuen Präsidenten Félix Tshisekedi im Januar 2019, scheinen sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder zu verbessern.

Außenminister Goffin ist der erste hochrangige belgische Bundespolitiker aus Brüssel, der seit dem in den Kongo reist. Anlass dazu ist die Wiedereröffnung des belgischen Generalkonsulats in Lumumbashi im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Diese war im Januar 2018 von Präsident Kabila nach einem weiteren diplomatischen Disput mit Brüssel geschlossen worden. Goffin wird zuvor in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa mehrere dortige Politiker zu Gesprächen treffen, um sich danach nach Lumumbashi zu begeben.

