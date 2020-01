Flandern teilfinanziert Volvo Cars in Gent die Umschulung von Personal

In der vergangenen Woche sicherte die flämische Landesregierung dem Autobauer Volvo Cars in Gent einen 2 Mio. €-Zuschuss für die Umschulung von Mitarbeitern zu. Die betroffenen Volvo-Kollegen sollen in Zukunft in einem neuen Werk arbeiten, in dem Batterien für Elektroautos produziert werden sollen.