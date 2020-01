Küstenwache: Wird der letzte "Sea King"-Hubschrauber wieder fliegen?

Die Möglichkeit, dass der letzte „Sea King“ der belgischen Küstenwache irgendwann noch einmal fliegen kann, sei groß, wie Brecht Vandecasteele, ein Bordtechniker der belgischen Luftwaffe angibt, der früher in diesen Hubschraubern dienstlich tätig war. Er hat wohl ein britisches Unternehmen gefunden, dass diesen „Sea King“ übernehmen, in Stand setzen und betreiben würde.

Jetzt hängt es davon ab, ob das belgische Verteidigungsministerium auf dieses Angebot eingeht und den Hubschrauber verkauft. Dann könnte er in Belgien zu Nostalgiezwecken zum Beispiel im Rahmen von Flugshows eingesetzt werden.

Dass der letzte „Sea King“ sein Dasein in einer Halle der Küstenwache in Koksijde an der belgischen Küste fristen muss, stimmt den Bordtechniker traurig. Er hat 15 Jahre lang an Bord dieser Hubschrauber für den technischen Ablauf der Einsätze gesorgt.

