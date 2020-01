Tourismus in Brüssel: 2019 Rekordjahr mit 9,4 Millionen Übernachtungen

Der Einsatz von Visit.Brussels, um die belgische Hauptstadt deutlicher als touristisches Reiseziel am Markt zu platzieren, habe sich gelohnt, so Jeroen Roppe, der Sprecher des Verbandes: „Die, die unsere Hauptstadt besuchen, sind in zwei Kategorien zu unterteilen. Einerseits sind da die ‚Professionals‘, die Brüssel wegen ihres Jobs besuchen. Hier befinden sich mehrere internationale Einrichtungen, wie die NATO und die der Europäischen Union. Andererseits sind da die Freizeitbesucher, die einen City Trip nach Brüssel buchen.“

Der Erfolg Brüssels als Reiseziel für einen City Trip habe auch mit der günstigen geografischen Lage der Stadt zu tun und mit einem breitgefächerten Angebot an Sehenswürdigkeiten und Freizeitbeschäftigungen, so Visit.Brussels-Sprecher Roppe weiter: „Die amerikanische Zeitung Washington Post hat Brüssel erst kürzlich als ‚Hauptstadt der zeitgenössischen Kunst‘ ausgerufen. Diese Kunst zieht viele Leute an, wie auch das brausende Nachtleben. Brüssel ist beim ‚party people‘, das hierher zum Feiern kommt, sehr beliebt. Oft werden Besuche bei Events wie ‚Tomorrowland‘ mit einem Kurztrip nach Brüssel kombiniert.“

