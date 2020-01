2019 wurden fast 120.000 neue Unternehmen in Belgien gegründet

In der Wallonie blieb die Zahl der Firmengründungen mit 27.847 Vorgängen in etwa stabil. In Brüssel sank sie hingegen um 5,5 %. In der Hauptstadtregion wurden 2019 genau 14.491 neue Firmen angemeldet. In Flandern hingegen stieg die Zahl um 70.689 neugegründete Unternehmen. Das ist ein Anstieg um 8 % gegenüber dem Vorjahr.

6.219 dieser belgienweit neu gegründete Betriebe sind übrigens internationale Unternehmen, wie die Neutrale Selbständigen-Gewerkschaft NSZ/SNI auf Basis der Erhebungen von „Trends Business Informations“ meldet.

Gleichzeitig aber meldeten dieses Jahr 89.208 Unternehmen in Belgien Konkurs an. Das sind 6 % mehr als letztes Jahr. In Flandern gingen 50.460 pleite (+7 %), in Wallonien 26.388 (+3 %) und in Brüssel 11.714 (ebenfalls +7 %). Betroffen von Konkursen waren 2019 vor allem Unternehmen aus dem Einzelhandel, aus dem Dienstleistungs-Sektor, am Bau und in der Gastronomie.