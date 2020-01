Flämische Wissenschaftler finden einen Weg, um Mikroplastik leichter aufzuspüren

Mikroskopisch kleine Teilchen aus Kunststoff, das sogenannt Mikroplastik, kommen in fast allen Bereichen des täglichen Lebens vor und Rückstände davon sind so ziemlich überall zu entdecken, sogar im schmelzenden Eis am Nord- und am Südpol. Dies weist u.a. darauf hin, dass diese aus Plastikabfall entstehenden Kunststoffteilchen, die sich selbst im Laufe der Zeit zerkleinern, sich aber nicht auflösen, weite Wege im Wasser und in der Atmosphäre zurücklegen können. Das sorgt auch dafür, dass Mikroplastik eingeatmet wird und auch über Lebensmittel und Trinkwasser in den menschlichen Organismus gelangt.

Entsprechende wissenschaftliche Forschungen haben sich in der jüngeren Vergangenheit als sehr schwierig erwiesen, denn vor allem die allerkleinsten Teilchen sind nur äußerst schwer auszumachen. Doch jetzt ist es flämischen Wissenschaftlern gelungen, eine Methode zu entwickeln, um eben solche besonders kleinen Kunststoff- und Plastikteilchen besser aufspüren zu können (oder zu „monitoren“, wie sie es nennen).

Konkret wird hier die sogenannte „ICP-Massen-Spektrometrie“ (ICP-MS) angewandt. Diese Technik wird in erster Linie genutzt, um den Gehalt von Schwermetallen in den verschiedensten aus Metallschrott gewonnen Stahlsorten zu bestimmen.