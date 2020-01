Schweinefleisch ist in Belgien so teuer wie lange nicht mehr

In den Schlachthöfen in Belgien wird für 100 kg Schweinefleisch derzeit rund 180 € gezahlt. Das ist ein Preis, der doppelt so hoch liegt, wie noch vor einem Jahr. Seit 2013, als für Schweinefleisch hierzulande etwa ebenso viel gezahlt werden musste, lagen die Preise in der Produktion nicht mehr so hoch, wie jetzt. Für die Landwirte und Schweinezüchter ist dies eine durchaus positive Entwicklung, denn nach langen und schweren Jahren sorgt dies bei ihnen für eine Atempause.

Doch für die großen fleischverarbeitenden Unternehmen in Belgien sind damit eher schlechte Zeiten angebrochen. Michael Gore, der Vorsitzende des Verbandes der belgischen Fleischindustrie (FEBEV), sagte dazu gegenüber De Tijd, dass diese Betriebe ihre Produkte in erster Linie an die Supermarkt- und Warenhausketten verkaufen: „Die zahlen jene niedrigen Preise, die sie letztes Jahr in langfristig laufenden Verträgen mit den Fleisch-Verarbeitern vereinbart haben.“