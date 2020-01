2019 war wieder ein gutes Weinjahr für Belgiens Winzer

Leider, so der Chefwinzer, bleibt Wein aus Belgien weiter recht teuer: „Das liegt an der Verbrauchersteuer und an den hohen Arbeitskosten. Und, wir haben hier nicht das Wetter aus Spanien oder Italien, wo damit eine höhere Produktion und höhere Einnahmen erreicht wird. Jetzt hoffen die belgischen Winzer auf mehr Unterstützung von Bund und Ländern.

Inzwischen ist die Fläche, auf der in unserem Land Wein angebaut werden kann, innerhalb der vergangenen 10 Jahre um ein Vielfaches größer geworden und beträgt mittlerweile rund 400 Hektar Anbaugebiet. Hier wird in erster Linie Schaumwein und Weißwein produziert. Rotwein wird in geringerem Maße hergestellt und Rosé hat hier nur einen ganz kleinen Anteil in Anbau und Absatz.