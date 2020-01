Am Schloss von Beersel soll „die Pille“ gegen die Taubenplage helfen

„Das kann so nicht weitergehen“, so die Kulturschöffin, die in Beersel auch für das Kulturerbe zuständig ist: „Wir werden zuerst versuchen, Tauben dort wegzuholen. Danach gehen wir tierfreundlicher mit der Angelegenheit um und sorgen präventiv für Verhütung.

Die Gemeinde Beersel ließ sich dazu von den Erfahrungen in Löwen inspirieren, wo man schon eine Zeit lang bei Tauben verhütet, damit sie sich nicht mehr vermehren. In Tongeren, der ältesten belgischen Stadt, die in der Provinz Limburg liegt, geht man erfolgreich ähnlich vor. Und im Küstenbadeort Blankenberge nutzt man Verhütungsmittel, um die Verbreitung von Möwen kleinzuhalten.