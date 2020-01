Anderlecht holt wieder nur einen Punkt und Charleroi klettert in der Tabelle auf Rang 2

Antwerp und Anderlecht trennten sich in einer auffallend schlappen Begegnung mit einem 0:0, was beiden Mannschaften jeweils nur einen Punkt einbrachte. Die Antwerpener verpassten damit zwei wichtige Punkte und eventuell auch wichtige Treffer für das Torverhältnis in der Endabrechnung. Zwar steht Antwerp in der Tabelle punktgleich mit Charleroi und Gent (siehe oben), muss sich jedoch mit dem 4. Tabellenplatz zufrieden geben.

Antwerp hatte mehr Ballbesitz und schien stärker zu sein, doch u.a. Mbokani verpasste eine Riesenchance. Die VRT-Sportredaktion sporza reagierte mit einem bitterbösen Kommentar auf dieses Spiel: „Antwerp konnte nicht und Anderlecht wollte nicht.“ Dem ist wohl nichts hinzuzufügen!