Brüssel: Flämische Nahverkehrs-Gesellschaft muss wegen alten Dieselbussen Bußgelder zahlen

De Lijn musste laut einem Bericht der flämischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws 2019 Geldstrafen von über 35.000 € zahlen. Brüssel arbeitet mit strengen Umwelt- und Schadstoff-Richtlinien, wogegen De Lijn häufig verstoßen hatte. Insgesamt wurden 101 Verstöße festgestellt, wie aus einer Anfrage des grünen Abgeordneten Stijn Bex (Groen) an die flämische Landesministerin für Verkehr und Mobilität Lydia Peeters (Open VLD) ersichtlich ist.

De Lijn ist ein öffentlicher Betrieb, der unter die Regie der flämischen Landesbehörden fällt. De Lijn kann in Brüssel nicht von Ausnahmeregelungen profitieren, die die regionale Umweltbehörde z.B. der Brüsseler Polizei oder der hiesigen Feuerwehr gewährt. Seit Anfang 2019 sind in der Brüsseler Umweltzone nur noch Diesel- und Benzinfahrzeuge zugelassen, die der Euronorm 2 entsprechen. Verstöße werden mit Bußgeldern in Höhe von 350 € geahndet. Hier allerdings treten die Brüsseler Regionalbehörden eher gemäßigt streng auf. Das bedeutet, dass einem Autofahrer nur ein Bußgeld pro Monat droht, auch wenn er mehrmals gegen das Regelwerk verstößt.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass De Lijn in der Brüsseler Region mit einer Vielzahl von täglich hier eingesetzten Dieselbussen, die nicht der Euronorm 2 entsprechen, für einen enormen Schadstoffausstoß sorgt, was nur bedingt geahndet wird, kritisieren die Grünen in der Hauptstadt und in Flandern. „Die Realität ist also noch schlimmer, als aus den Bußgeldern ersichtlich ist.“, so der flämische Grünen-Abgeordnete Stijn Bex. Ab 2020 wird Brüssel mit seiner Umweltzone übrigens noch deutlich strenger. Ab dann werden auch Fahrzeuge, die den Euronormen 2 und 3 entsprechen, aus der Stadt verbannt…