"Alarmstufe Rot" für die Artenvielfalt in Flandern

Immer weniger Lebensraum für die Entfaltung und den Erhalt von Flora und Fauna, zu viel Stickstoff in einer landwirtschaftlich geprägten Region, exotische und invasive Tiere und Pflanzen und nicht zuletzt auch der Klimawandel lassen die Natur leidet. Laut einer aktuellen Analyse des flämischen Instituts für Natur- und Waldforschung (INBO) sind die meisten der insgesamt 43 Naturindikatoren, auf die sich die europäischen (und auch die flämischen) Ziele zur Artenvielfalt berufen, „rot“ gefärbt. Nach einem entsprechenden Beitrag der flämischen Tageszeitung De Morgen müssten in Sachen Biodiversität in Flandern die Alarmglocken schrillen.