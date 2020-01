Die letzte Ausgabe des "Winterfeuers" von Antwerpen

Am Samstagabend fand in Antwerpen der Start zur 8. und letzte Ausgabe des „Winterfeuers“ statt. Dieses kleine Festival zwischen Weihnachten und dem Wochenende nach Neujahr hatte bis jetzt recht viel Erfolg, doch in Zukunft setzt die Stadt Antwerpen auf andere Projekte. So gibt es dieses Jahr zum letzten Mal ein winterliches Spektakel aus Musik, Tanz, Theater, Poesie, Zirkus und anderen Animationen. „Winterfeuer“, oder „Wintervuur“ in Niederländisch, dauert noch bis zum 4. Januar 2020. Mehr Info auf https://wintervuur.be/