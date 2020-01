Ein Toter: Haus in Wemmel unter dubiosen Umständen abgebrannt

Beim Brand eines Hauses in Wemmel in Flämisch-Brabant in der von Brüssel ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen (Foto). Zeitweise ging die Feuerwehr von zwei Toten aus, denn eine bisher noch unbekannte Frau hatte das Feuer gemeldet. Doch eine weitere Leiche wurde in den Trümmern des Gebäudes nicht gefunden, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Halle-Vilvoorde dazu meldete. Möglicherweise handelt es sich bei den Feuer um Brandstiftung, denn die Feuerwehr entdeckte gleich drei Brandherde.