Schwere Zeiten für Rekordmeister RSC Anderlecht: Verluste und ein hoher Schuldenberg

Marc Coucke, Vorsitzender und Clubeigner in Personalunion, kann seinen Verein mit der Gewährung von Krediten weiter Oberwasser geben, so Bervoet: „Der Vorsitzende ist sehr reich, doch er wird nicht ewig Geld in seinen Verein pumpen. Auch das ist für ihn eine Investition, die sich zumindest von selbst tragen sollte. So langsam muss der Club die Spreu vom Weizen trennen…“

Ein Weg könnte sein, beim Personal und bei den Funktionskosten zu sparen, doch dies ist kein Allheilmittel. Ein anderer Weg ist der, über eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit Talente zu fördern, die in absehbarer Zeit auf dem Transfermarkt Mittel einspielen sollen. In diesem Bereich hat Spieler-Trainer Vincent Kompany das Heft in der Hand.