Strenge Regeln für die Umweltzone in Gent, doch wie soll das kontrolliert werden?

Doch über die Wirksamkeit der Kontrollen gehen die Meinungen nur wenige Tage vor dem Start der Genter Umweltzone auseinander. Die Tatsache, dass die Stadt die Umweltzone mit in einer ersten Phase nur sechs Kameras überwachen wird, wirft Fragen auf.

Doch Tine Heise (Groen), die grüne Umweltschöffin von Gent, beschwichtigte am Sonntag: „Mit diesen sechs Kameras, die getestet sind und jetzt schon funktionieren, besteht eine große Chance, dass man erwischt und bestraft wird.“ In Zukunft wird die Zahl der Kameras auf 15 erhöht, so die Schöffin und zudem soll eine weitere aber mobile Kamera zum Einsatz kommen.