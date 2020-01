Ausgerechnet juristische Webseite muss wegen mangelhafter Cookie-Politik 15.000 Euro Strafe zahlen

Die Datenschutzbehörde hingegen wolle vor allem mit gutem Beispiel vorangehen, heißt es dort. Ihr Vorsitzender David Stevens sagte in der VRT: „Wir wollen in jedem Fall vermeiden, dass eine allgemeine Panik entsteht. Ich habe in der Zeitung auch gelesen, dass jetzt jede Webseite Strafe zahlen müsse. Das ist nicht der Fall, denn wir haben gar nicht genug Personal, um alle Webseiten zu überprüfen, die wir gerne checken würden.“