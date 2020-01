Neu ab dem 1. Januar 2020: Was wird sich ändern?

In der Region Brüssel-Hauptstadt steigen zum ersten Mal seit 2014 die Tarife für Trinkwasser. Die regionale Wassergesellschaft Vivaqua erhöht die Tarife an dem 1.1.2020 um 2,19 %. Ähnlich steigen auch die Tarife bei De Watergroep in Flandern. Im Gegensatz dazu sinken die Abgaben für den Vertrieb von Strom und Gas in Brüssel und Flandern, was die entsprechenden Rechnungen etwas sinken lassen wird.

Ebenfalls in Brüssel wird ab dem 1. Februar ein Alkoholverbot in der Fußgängerzone greifen. Damit will Bürgermeister Philippe Close (PS) alle damit zusammenhängenden Auswüchse beenden oder zumindest einschränken. Das Verbot gilt in einer ersten Testphase zwischen dem Fontanasplein und dem De Brouckèreplein bzw. für einige daran grenzende Straßen und Gassen. Natürlich dürfen alle Gastronomiebetriebe, die dort Terrassen betreiben auch weiterhin Alkohol ausschenken. Wer dieses Verbot ignoriert, riskiert ein Bußgeld über 350 €!

Weiter werden in Belgien Hustensäfte mit bestimmten Substanzen und Zutaten verboten. Das betrifft die Produkte Acatar, Bronch-Pectoralis Pholcodine, Inalpin, Longbalsem, Noscaflex Expectorans und Toplexil. Diese Mittel können nach Ansicht der belgischen Agentur für Medikamente und Gesundheitsmittel zur Sucht führen, bzw. führen zu gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen bei exzessiver Nutzung.

Teurer werden zum Jahreswechsel belgienweit Briefmarken, die Rechnungen beim Telekomanbieter Proximus, der belgische TÜV, Benzin und Diesel sowie Bier, das über die beiden Großbrauerei- und Getränkekonzerne AB InBev und Alken-Maes vertrieben wird.

In Flandern sind ab dem 1.1.2020 Rauchmelder in jeder Wohnung verpflichtet, untersagt wird die Anwendung von synthetischen Unkrautvernichtern und Pflanzenschutzmitteln im privaten Gebrauch Bei Großveranstaltungen, wie Stadtfesten oder Musikfestivals, sind Wegwerfbecher verboten. Flandern schafft auch ärztliche Rezepte auf Papier ab und verpflichtet Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen und alle anderen Mitspieler im Gesundheitswesen dazu, nur noch elektronische Rezepte auszuschreiben.

Am Bau in Flandern sind ab sofort bei Neubauten Doppelverglasungen verpflichtet und die Energiepässe, die die Isolierung und die Energieeffizienz von Häusern und Wohnungen bestimmen, werden strenger. Zu guter Letzt dürfen Zigarettenpackungen nur noch in einer Einheitspackung und ohne Markenwerbung verkauft werden.