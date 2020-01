Wieder Feuerwerk zu Silvester in Brüssel, Antwerpen und Ostende

In Antwerpen wird das Feuerwerk zum Jahreswechsel wieder an den Kais am Ufer der Schelde zu sehen sein. Die Stadt feuert ihr traditionelles Feuerwerk wieder auf Höhe des Fußgängertunnels unter der Schelde von einem Schiff aus ab.Toll ist, dass dieses Feuerwerk an vielen Stellen entlang des Scheldeufers zu beobachten ist. Dabei ist wohl der beste Ort jeweils der Ein- und Ausgang des Fußgängertunnels an beiden Ufern der Schelde, denn diese liegen direkt gegenüber dem Schiff, von wo aus die Raketen abgeschossen werden.

Doch die Tatsache, dass die Schelde in der Umgebung des alten Antwerpener Stadtviertels einen Bogen macht, ermöglicht es, dieses Feuerwerk an vielen Stellen an beiden Ufern des Flusses beobachten zu können, z.B. an der Partymeile am alten Hafen oder auch in der anderen Richtung, sprich in Richtung Landesinneres. Auch in Antwerpen überwacht die Polizei die Silvesterfeierlichkeiten aller Orten mit einem großen Polizeiaufgebot.

