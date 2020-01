Warnung vor Phishingmails der Post und mehr Cyberkriminalität in Belgien

Wohl viele Landsleute in Belgien haben in diesen Tagen offenbar eine Email erhalten, in der gefordert wird, 4,95 € unbezahlte Versandkosten an die belgische Post zu überweisen (Illustration unten). Andernfalls werde das betreffende Paket nicht ausgeliefert. Bpost gibt dazu an, niemals via Email Rechnungen zu verschicken, in der die Begleichung von Versandkosten gefordert wird.