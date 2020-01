2019 war sonnig, trocken und warm

2019 ist sicherlich das Jahr mehrerer Hitzewellen. Am 25. Juli kletterte das Thermometer in Ukkel während einer kurzen und sehr intensiven Hitzewelle auf ein noch nie dagewesenes Maximum von 39,7 Grad Celsius. Damit wurde der Rekord von 1947 um mehr als 3 Grad gebrochen. Übrigens wurden in Begijnendijk 41,8 Grad gemessen, ein neuer nationaler Rekord.

Doch auch im Winter verzeichneten wir in Belgien einen bemerkenswerten Tagesrekord: Am 26. Februar wurde eine Höchsttemperatur von 20,2 Grad gemessen. Es war das erste Mal überhaupt, dass wir im Winter eine Temperatur von mindestens 20 Grad erreicht haben, sagt das KMI. Der Rekord des frühesten Frühlingstages (ein Tag mit mindestens 20 Grad) ging bis ins Jahr 2014 zurück, als es am 9. März 21,0 Grad wurde.

Übrigens war auch die Anzahl der Frosttage mit 27 deutlich geringer als der Durchschnitt von 44. Es wurden zwar keine monatlichen Rekorde verzeichnet, aber viele Monate waren wärmer als der Durchschnitt. Nur der Januar, Mai und November waren frischer als normal.

Im vergangenen Dezember lag die Durchschnittstemperatur 2 Grad über dem Durchschnitt: 5,9 Grad gegenüber normalerweise 3,9 Grad. Und man hat vielleicht das Gefühl, dass es viel geregnet hat, aber in Wirklichkeit war der Niederschlag mit 71 Millimetern etwas geringer als sonst (81).