Viele Kinder lesen dieser Tage ihren Eltern einen Neujahrsbrief vor. Es ist eine Tradition, die schon hunderte von Jahren besteht. Grundschulkinder nehmen das oft sehr ernst. Kurz vor den Weihnachtsferien besuchte das VRT-Team eine Grundschule in Meise. Dort wählte eine Klasse einen klassischen handgeschriebenen und selbstgebastelten Brief aus. In einer anderen Klasse wurde der Neujahrsbrief am Computer erstellt.