Wir wünschen allen ein gesundes und glückliches Neues Jahr 2020!

Die Brüsseler Polizei hat insgesamt mehr als 200 Personen verhaftet. In der Innenstadt von Brüssel war die Polizei massenhaft anwesend, um Vorfälle wie den letztjährigen in Molenbeek zu verhindern. Zum ersten Mal arbeiteten die sechs Polizeizonen in der Silvesternacht unter einem Kommando. Dies war bereits bei anderen Großveranstaltungen, wie dem Besuch des amerikanischen Präsidenten, geschehen.

Die Großveranstaltungen in Brüssel, wie das Feuerwerk auf dem Heysel, verliefen fast reibungslos. Anderswo in der Stadt gab es mehrere Zwischenfälle. Insgesamt wurden 211 Personen verhaftet.

"Das sind beeindruckende Zahlen, aber die Polizei hat an mehreren Stellen schnell eingegriffen", sagt Polizeisprecher Olivier Slosse. Man habe Probleme gar nicht erst eskalieren lassen, so der Polizeisprecher.

Die Vorfälle waren unterschiedlicher Art. Etwa 20 Fahrzeuge und etwa 75 Mülltonnen wurden in Brand gesteckt. Bei einer Messerstecherei in der U-Bahn-Station Beekkant wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. An anderer Stelle wurden im Laufe des Abends zwei Beamte leicht verletzt, konnten aber ihre Schicht fortsetzen. In Schaerbeek wurden fünf Menschen verletzt, als der Balkon, auf dem sie standen, einstürzte.