Zwei belgische Soldaten in Mali verletzt

Zwei belgische Soldaten wurden am Mittwochmorgen verwundet, als ihr Fahrzeug in Mali auf eine IED (improvisierte Sprengvorrichtung) fuhr. Sie wurden in ein Krankenhaus in Gao gebracht. Der Zustand der Soldaten ist stabil. Das sagt das Verteidigungsministerium. Ein Dritter wurde ebenfalls zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.