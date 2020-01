Belgien entzieht wieder Syrienkämpfern die Staatsangehörigkeit

Die sechs jetzt betroffenen „foreign fighters“ müssen diesen Schritt über die Medien erfahren, so sie noch leben, denn ihre Spur hat sich in den letzten Jahren verlaufen. Alle hatten bisher sowohl die belgische, als auch die marokkanische Nationalität. Die belgische Justiz veröffentlichte diesen Schritt in Anzeigen in einigen Tageszeitungen und auch im gerade erschienen belgischen Staatsblatt.

Die Männer kommen fast alle aus der Antwerpener Region, wo sie auch zur Welt kamen - außer einer, der im marokkanischen Tanger geboren wurde und erst 2012 die belgische Staatsangehörigkeit zuerkannt bekam. Just im gleichen Jahr zog er in die Kriegsgebiete im Nahen Osten.

Offenbar sind drei dieser sechs Betroffenen ums Leben gekommen. Die belgische Justiz vermutet, dass es sich dabei um die Gebrüder El Morabit aus dem Antwerpener Distrikt Deurne handelt und um Ilyass Boughalab.

Das Belgien die Möglichkeit hat, Personen die hiesige Staatsangehörigkeit zu entziehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Das gelingt nur, weil die bisher betroffenen Personen eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Internationales Recht verbietet es Ländern, Menschen durch Entzug der Nationalität staatenlos zu machen.