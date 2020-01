Brüssels Bürgermeister lehnen eine einheitliche Polizeizone weiter ab

Belgiens neuer und geschäftsführender Verteidigungsminister, Philippe Goffin (MR), traf sich am 31. Dezember noch mit der Militärführung unseres Landes. Dabei bat die Armee den Minister darum, wieder vermehrt die Polizei zur Bewachung von sensiblen und neuralgischen Orten in den belgischen Großstädten einzusetzen. Die Truppe brauche ihre Soldaten, um sich wieder vermehrt auf ihren Kernauftrag und auf ihre Missionen im Ausland konzentrieren können, so die Aussage.

Seit 2015, genauer seit dem Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris und seit dem Ausheben eines islamistischen Terrornetzwerks in Verviers (Provinz Lüttich), patrouillieren Soldaten zur Verstärkung der belgischen Bundespolizei durch die Straßen unseres Landes. Sie bewachen z.B. die wichtigsten Bahnhöfe, Gerichtsgebäude, Einkaufsstraßen und andere neuralgische Orte mehr. Sie tragen auch zum allgemeinen Sicherheitsgefühl der Menschen in den Stadtzentren bei, was durchaus nicht zu unterschätzen ist.

