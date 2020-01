Ein Imam aus Gent durfte die USA nicht überfliegen

Khalid Benhaddou, Imam der El Fath-Moschee in Gent, ist Koordinator des Bildungsnetzwerks für Islamfachleute - das ist die Plattform der Imame in Flandern und er ist Mitgebgründer des Kompetenzzentrums CIRRA, dass den Islam in der Gesellschaft analysiert. Der Imam verweigert sich in seiner Arbeit und seinen Tätigkeiten als moslemischer Gelehrter jeder Form des Extremismus in seiner Religion.

Aus diesem Grunde ist der international bekannt und er wurde bereits mehrmals ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er 2017 den Preis für Menschenrechte und er wurde 2018 mit der Verdienstmedaille der Flämischen Gemeinschaft ausgezeichnet. Auch Belgiens König Philippe und mehrere belgische Parteien berufen sich auf Benhaddous Expertise.

Warum ihm die US-Behörden einen Flug über Nordamerika hinweg verweigerten, wurde ihm am Flughafen in Zaventem nicht mitgeteilt: „Ich hatte eine Reise nach Mexiko gebucht, doch als ich am Check-in meinen Ausweis vorlegte, bekam ich zu hören, dass mir mein Abflug vom Sicherheitsdienst der Vereinigten Staaten verweigert werde, weil ich über amerikanischen Boden fliegen sollte. Das ist natürlich ärgerlich, nicht nur, weil ich mein Geld los bin. Die Fluggesellschaft trifft ja keine Schuld.“