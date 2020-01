Seit Silvester verschwunden: Suche nach vermisstem Studenten in Vilvoorde

In Vilvoorde in Flämisch-Brabant in der Nähe von Brüssel wird seit dem Neujahrsmorgen mit Mann und Macht nach einem verschwundenen Studenten gesucht. Der 21-Jährige war von einer Silvesterparty im Saal „De Kruitfabriek“ in Vilvoorde nicht nach Hause gekommen. Das Gebäude befindet sich direkt am Ufer des Brüsseler Kanals (Foto). Die Soko „Vermisste Personen“ und die lokale Polizei von Vilvoorde suchen mit allen Mitteln nach dem jungen Mann. Sie werden dabei von dutzenden Freiwilligen unterstützt.