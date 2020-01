Wartungsarbeiten: Kernreaktor Tihange 1 bis Juli vom Netz genommen

Regelmäßige Unterhaltsarbeiten an den Meilern sind in dieser Form für die belgischen Atomkraftwerke alle 12 bis 18 Monate gesetzlich vorgeschrieben. Die jetzt durchgeführten Arbeiten in Tihange und auch an den Meilern in Doel bei Antwerpen sollen auch dazu dienen, Reaktoren länger in Betrieb halten zu können als ursprünglich geplant. Betreiber Engie Electrabel gibt den Investitionsbetrag für diese Unterhaltsarbeiten mit Zieleiner längeren Nutzung mit 1,3 Mia. € an.

Im vergangenen Jahr wurden lediglich sechs „nukleare Anomalien“ in den beiden Kraftwerken bzw. in den Nuklear-Forschungszentren des Landes gemeldet. Darunter war aber kein Zwischen- oder Störfall, wie die belgische Bundesagentur für Nuklearkontrolle FANC dazu mitteilte. Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung oder/und der Nahrungskette seien dabei nicht notwendig gewesen.