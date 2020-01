Der Ruander Neretsé geht gegen seine Verurteilung wegen Völkermord in Kassation

Fabien Neretsé, der kurz vor Weihnachten von einem Brüsseler Schwurgericht wegen des Völkermordes in der früheren belgischen Kolonie Ruanda zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, geht in Kassation. Der 71-Jährige will dieses Urteil anfechten und akzeptiert eine Verurteilung wegen Kriegsverbrechen beim Genozid in Ruanda 1994 nicht.