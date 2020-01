Der Streik bei der flämischen Verkehrsgesellschaft De Lijn geht weiter

Der Sozialkonflikt bei der flämischen Nahverkehrsgesellschaft De Lijn geht weiter, ist aber nicht überall deutlich spürbar. Allerdings fuhr am Freitagmorgen in der Provinz Antwerpen, wo sich die Aktionen derzeit konzentrieren, kein einziger Bus und keine einzige Tram aus (Foto oben am frühen Freitagmorgen im Antwerpener Stadtzentrum). Der Grund dafür sind streikende Mitarbeiter beim Dispatch in Antwerpen. Deshalb kann De Lijn die Sicherheit nicht garantieren und sorgt selbst dafür, dass die Fahrzeuge in den Depots bleiben.