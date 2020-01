Verstöße von ausländischen Autofahrern in den Umweltzonen in Belgien: Erfassung und Bestrafung

Das Problem liegt in der internationalen Weitergabe von Daten und das Thema Datenschutz geht in bestimmten Ländern so weit, dass diese Angaben zu ihren Landsleuten nicht einfach so an andere Länder weitergeben - auch nicht bei Straftaten. Belgien arbeitet inzwischen bilateral auch auf dieser Ebene mit Frankreich und mit den Niederlanden eng zusammen. In der letzten Zeit konnten Antwerpen und Brüssel aber auch eine steigende Zahl an Strafzetteln für deutsche Autofahrer ausschreiben und zustellen. Neben den Deutschen werden z.B. in Antwerpen auch mehr und mehr britische und polnische Fahrer erfasst und bestraft, die unerlaubt in die Umweltzone fahren.