Vilvoorde: Suche nach vermisstem Studenten für einige Tage ausgesetzt

Alain Remue, der Leiter der Soko „Vermisste Personen“, gab am frühen Freitagnachmittag zu verstehen, dass eine weitere Suche jetzt keinen Sinn habe. Man werde ab Anfang der kommenden Woche die Suche an Land und um Kanal wieder aufnehmen. Dutzende freiwillige Helfer, darunter viele Freunde des Vermissten und Pfadfindergruppen aus dessen Heimatstadt Vilvoorde haben die Polizei bei der Suche an Land unterstützt.

Die Polizei setzte einen Hubschrauber und Schlauchboote mit Wärme- und Sonarkameras ein - ohne Erfolg. Am Freitag wurde noch einmal dort gesucht, wo man bereits war und zwar mit neuen Beamten und mit frischen Augen - ohne Ergebnis. Alain Remue gab an, dass mit jeder Stunde, in der nichts gefunden wird, die Hoffnung schwinde. Das habe er auch mit den Eltern des 21-Jährigen besprochen: „Würde Frederik hier in der Gegend sein, dann hätten wir ihn gefunden…“