4.750 Eisbären beim traditionellen Neujahrstauchen in Ostende

Seit der ersten Ausgabe im Jahr 1987 hat sich das Neujahrstauchen am ersten Samstag des neuen Jahres allmählich zu einer echten Tradition entwickelt. Die Teilnehmer wurden ab Mittag in der Red Bull-Partyzone im Schwimmbad von Ostende begrüßt. Eine halbe Stunde vor dem Tauchgang durfte jeder am Strand auf Höhe von De Drie Gapers Platz nehmen. Musik gab es für die gute Laune und zum Aufwärmen.

Nach dem Startschuss von Bürgermeister Bart Tommelein (Open VLD) ging die bunte Menge um 15 Uhr zum Tauchen in die Nordsee. Die Eisbären mussten einem starken Wind und einer Wasser- und Außentemperatur von 7 bis 8 Grad trotzen. Danach konnten sich die Teilnehmer mit Suppe und einem Glas Gin aufwärmen.

Insgesamt zog die Veranstaltung so viele Teilnehmer an wie im Jahr 2019. "Alles verlief glatt. Aus Sicherheitsgründen durften die Leute nur im Wasser knien", so Lieze Lamotte vom Veranstalter Golazo. Diese Sicherheitsmaßnahme wurde auch im vergangenen Jahr getroffen, da der Wind zudem das Meer besonders aufwühlte.