Leiter des belgischen Finanzsektor-Verbandes plant neue politische Bewegung

Karel Van Eetvelt, der Präsident von Febelfin, dem belgischen Verband des Finanzsektors, plant die Gründung einer neuen politischen Bewegung. Das kündigte er an diesem Samstag in einem Interview mit der Zeitung De Morgen an. Das Projekt befinde sich noch im Anfangsstadium, aber der Leiter des Verbandes lässt durchblicken, dass er mit einer Gruppe von Personen in Kontakt stehe. "Es muss radikal innovativ sein", so Van Eetvelt.