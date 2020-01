500 Genter demonstrieren gegen Homophobie

Auf der Kouter in Gent hatten sich am Samstagabend knapp 500 friedliche Demonstranten versammelt, um gegen jegliche Gewalt gegen Homosexuelle zu demonstrieren. Sie reagierten damit auf den Angriff auf zwei junge Homosexuelle am Freitagabend in der Genter Innenstadt.

Die Opfer berichteten, dass sie auf dem Heimweg, nachdem sie am Abend ausgegangen waren, von mehreren Männern angegriffen worden seien. Die beiden jungen Männer waren geschminkt und wurden von der Gruppe beschimpft und geschlagen.

Die Polizei untersucht den Vorfall weiter. Sie versucht, die Täter anhand von Bildern von Überwachungskameras zu finden.