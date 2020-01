Leichnam des vermissten Studenten im Kanal von Vilvoorde gefunden

Nach einer Party am Silvesterabend in der Kruitfabriek am Steenkaai in Vilvoorde kam Frederik Vanclooster nicht nach Hause. Er wurde dort zuletzt gegen 3 Uhr nachts gesehen. Seitdem fehlte jede Spur von ihm. Seither suchten Polizei, Feuerwehr, Freunde, Familie und zahlreiche Freiwillige das Land und später das Wasser ab.



An diesem Sonntagmorgen hatte die Feuerwehr beschlossen, die Suche mit Tauchern fortzusetzen. Alain Remue von der Abteilung für vermisste Personen der Bundespolizei und Hans Bonte (SP.A), Bürgermeister von Vilvoorde, bestätigen, dass die Leiche von Frederik Vanclooster nun geborgen worden sei.



"Heute Morgen hat eine Gruppe von Feuerwehrmännern freiwillig das Wasser an der Kruitfrabriek durchsucht. An der Stelle, wo zuvor intensiv gesucht wurde", sagt Bonte.

Weitere Untersuchungen sollen die genaue Todesursache aufdecken, aber alles deutet auf einen unglücklichen Sturz hin.