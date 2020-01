Neujahrsempfang in Antwerpen: De Wever schließt Neuwahlen nicht aus

Der N-VA-Vorsitzende Bart De Wever schließt nicht aus, dass wir auch in diesem Jahr wieder zur Wahl gehen müssen. 224 Tage nach den Wahlen besteht noch immer keine Aussicht auf eine Bundesregierung. Laut De Wever kann eine Einigung zwischen seiner Partei (N-VA) und der PS erzielt werden, nur die französischsprachigen Sozialisten seien dafür nicht offen, so De Wever. Das sagte er während des Neujahrsempfangs in seiner Stadt Antwerpen.