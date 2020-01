Brüsseler Nordbahnhof hat neue, provisorische Bushaltestelle

Am Brüsseler Nordbahnhof holen die Busse von De Lijn ihre Fahrgäste künftig an einer neuen, provisorischen Haltestelle ab. Wer einen Linienbus am Nordbahnhof nehmen möchte, muss nicht länger an den Bahnsteigen unter dem Bahnhofsgebäude warten, sondern kann sich auf den Platz direkt neben dem Bahnhof stellen. Fahrer und Fahrgäste beschwerten sich seit Jahren über die Haltestelle, dass diese dunkel und nicht sicher sowie schmutzig sei. In den vergangenen Jahren nahmen die Beschwerden zu, weil viele Transmigranten dort einen Schlafplatz suchten.