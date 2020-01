Höhere Ölpreise und rote Zahlen auf Aktienmärkten: werden wir Konflikt zw. USA und Iran in unserer Brieftasche spüren?

Eine Zunahme der Ölpreise werden wir wahrscheinlich noch am ehesten an der Tankstelle zu spüren bekommen. "Wenn der Ölpreis zu stark steigt, können wir nicht ausschließen, dass dies auch die Verbraucher im Westen betrifft", betont Bevers. "Menschen in Ländern, die viel Öl importieren, werden ihre Kaufkraft sinken sehen. Es wird auch den Unternehmensinvestitionen nicht zugutekommen."

Doch Joly und Bevers wollen erst einmal abwarten, ob und wie der Iran auf den amerikanischen Angriff reagieren wird. "So schlimm es auch klingen mag, aber ein isolierter Angriff auf eine amerikanische Botschaft wird meiner Meinung nach nicht von der Art sein, den Wirtschaftsprozess weiter durcheinander zu bringen", so Joly. "Ich denke, wir sollten besser den Handelsstreit zwischen China und den USA im Auge behalten. Das nutzt der Wirtschaft direkt."

"Sehen Sie, Wirtschaft ist vor allem eine Frage des Vertrauens. Wir waren auf dem guten Weg dorthin, weil es schien, als sei eine Teillösung für diesen Handelskonflikt gefunden. Es stellt sich also die Frage, wie weit dieser Konflikt mit dem Iran getrieben wird. Dann muss man den Ölpreis im Auge behalten, der nach wie vor Auswirkungen auf das Wirtschaftssystem hat. Doch kurzfristig sehe ich keine größeren Probleme voraus."

Bevers rechnet sogar mit einer moderateren iranischen Reaktion. "Es ist wichtig zu wissen, dass die iranische Wirtschaft seit einiger Zeit stillsteht, besonders seit Donald Trump 2018 aus dem Iran-Atom-Abkommen ausgestiegen ist. Die Ölexporte sind erheblich zurückgegangen, die iranische Währung ist stark gefallen und die Inflation steigt deutlich an. Im Iran ist es manchmal zudem schwierig, an grundlegende Dienstleistungen wie Medikamente zu kommen. Das ist ein Grund zu der Annahme, dass der Iran versuchen wird, auf moderatere Weise Vergeltung zu üben. Es wird also kurzfristig nicht sehr aus dem Ruder laufen, denke ich."