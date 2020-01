Rotes Kreuz Flandern eröffnet vorübergehende Notunterkunft für Asylbewerber in Bekkevoort

An diesem Montag hat das Rote Kreuz im Jugendzentrum Zozimus am Witteweg in Bekkevoort (Provinz Flämisch-Brabant) eine provisorische Notunterkunft für Asylbewerber eröffnet. Bis zum 13. Februar 2020 sollen dort maximal 112 Personen untergebracht werden. Laut Bürgermeister Hans Vandenberg (CD&V) werde die erste Gruppe von 30 Personen am Dienstag eintreffen.