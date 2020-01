Vilvoorde legt Kondolenzbuch für Frederik Vanclooster aus

"Das Kondolenzbuch befindet sich in der Kruitfabriek, die wegen dieses dramatischen Ereignisses diese Woche Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 19 Uhr ihre Türen öffnet", so Bonte. Der junge Mann hatte in der Kruitfabriek den Jahreswechsel gefeiert. Es ist der Ort am Kanal, an dem Frederik gegen 3 Uhr morgens spurlos verschwand. Seine Leiche wurde am Sonntagmorgen etwa 30 Meter entfernt im Willebroek-Kanal gefunden.

Am Montagnachmittag haben Schüler (Foto oben) aus Frederik Vancloosters ehemaliger Sekundarschule einen Umzug zur Kruitfabriek veranstaltet. Dort legten sie zu Ehren des 21-Jährigen Blumen nieder.