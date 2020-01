Belgiens Banken warnen: Falsche SMS-Berichte von Card Stop im Umlauf

In den vergangenen Tagen wurden in Belgien SMS-Berichte versendet, die als Absender Card Stop haben (Foto). Das ist das Alarmsystem, das man anrufen soll, wenn Bank- oder Kreditkarten gestohlen oder verloren worden sind. In diesen SMS-Berichten wird darum gebeten, seine Bankkarte zu deblockieren. Doch der belgische Bankenverband Febelfin und das Betreiberunternehmen für elektronischen Zahlungsverkehr, Worldline, warnen jetzt. Diese SMS-Nachrichten sind eine gefährliche Betrugsmasche.