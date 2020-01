Flanderns Arbeitgeberverband ruft die Politik zur Ordnung

Die 5 Jahre der Regierung Michel seien nicht so schlecht gewesen, so der Voka-Vorsitzende weiter, doch diese habe ihre Arbeit nicht beenden können. Doch man solle jetzt nicht die Uhren wieder zurückdrehen. Wouter De Geest warnte in seiner Ansprache auch vor zu hohen Mindestlöhnen, vor einem zu hohen Einkommensunterschied mit den Nachbarländern und vor steigenden Sozialbeiträgen durch die Arbeitgeber.

Für ihn und seinen Verband stelle die Unternehmenswelt auch in Flandern das wirtschaftliche Fundament der Gesellschaft dar: „Ohne Unternehmen keine Arbeit und ohne Arbeit keine soziale Sicherheit.“