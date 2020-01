Belgien führte letztes Jahr zum ersten Mal wieder mehr Strom aus als ein

Im vergangenen Jahr jedoch zeigte sich eine völlig andere Situation. Die meisten Kernreaktoren produzierten, die Windenergie lieferte mehr Strom als erwartet und nicht zuletzt haben die belgischen Haushalte 2019 deutlich weniger Strom verbraucht, als in den Jahren davor. Auch aus diesem Grunde konnten 2 % des gesamten produzierten Stroms exportiert werden, wie aus Zahlen des hiesigen Stromnetzbetreibers Elia deutlich wurde.

Im Allgemeinen wurde letztes Jahr der Anteil an nachhaltiger Energie aus Windkraft und Sonnenenergie um 17 % angehoben. Und auch die gesteigerte Produktion von Gaskraftwerken hatte einen Anteil an den positiven Exportzahlen. Die Gaskraftwerke von Vilvoorde bei Brüssel und Seraing bei Lüttich wurden letztes Jahr zum ersten Mal wieder in Betrieb genommen.

Alles in allem haben sich die Verbraucher, sowohl die im Privatbereich, als auch die im industriellen Bereich, als energiesparend erwiesen. Doch Elia warnt davor, dass sich dieser Trend auch wieder umkehren kann, denn die Elektromobilität wird wachsen und erfordert große Mengen an Strom…