Killer von Brabant: Staatsanwaltschaft fordert hunderte Personen dazu auf, eine DNA-Probe abzugeben

Viele der jetzt dazu aufgerufenen Personen hatten bereits in der Vergangenheit DNA-Proben abgegeben, doch man wolle von besseren Bedingungen ausgehen, so Eric Van der Sypt von der Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel. Darunter sind auch einige bekannte Kriminelle, die von Anfang an unter Verdacht standen, zu dieser Bande zu gehören, darunter z.B. Leopold Van Esbroeck und Philippe De Staerke.