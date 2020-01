Zwei Firmengründer sind die belgischen Manager des Jahres

Im frankophonen Landesteil Belgiens haben die Leser des Magazins Tendences und eine entsprechende Fachjury Yvan Verougstraete (44), den CEO der Pharmagruppe Medicare-Market und ihrer Drogeriekette Medi-Market bzw. ihrem Pharmaableger Pharmaclic zum Manager des Jahres 2019 gewählt. Medi-Market führt ein Geschäftskonzept, dass sich vollständig von der traditionellen Apotheke anhebt. Die Filialen sind 20 bis 25 % günstiger und bieten eine größer Warenpalette. In Apothekerkreisen ist die Gruppe sehr umstritten und übernimmt wichtige Marktanteile. Bei den Verbrauchern kommt Medi-Market allerdings sehr gut an, was die jährlichen Jahresresultate des Unternehmens unterstreichen. Die Gruppe wurde übrigens von Yvan Verougstraete erst vor fünf Jahren gegründet und will bis zum Ende dieses Jahres die 70. Filiale in Belgien eröffnen.